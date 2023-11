Casal viraliza após ato sexual em roda gigante em Santa Fé do Sul

Um casal viralizou nas redes sociais após aparecer fazendo sexo em uma das cadeiras da roda gigante instalada no centro de Santa Fé do Sul, região noroeste do Estado de São, em comemoração as festividades natalinas da Estância Turística.

O assunto chamou atenção na internet colocando Santa Fé do Sul ao nível de Araraquara com seus peculiares assuntos polêmicos envolvendo atos sexuais. O casal, resolveu dar uma volta na Roda Gigante e quando parou no seu ponto mais alto, a moça primeiro fez um vídeo, mostrando as partes íntimas ajoelhada na cadeira da cabine

A coisa ficou mais picante depois que a moça e seu parceiro resolveram filmar e publicar um vídeo onde ela aparece fazendo sexo oral.

O fato teria ocorrido no último sábado, dia 25, mas a coisa foi pegando fogo, e as discussões também, pelo que se sabe a roda Gigante ficou parada tempo suficiente para fazer mais do que se devia.

Outra situação, também pelo que se sabe, ninguém, testemunhou o “sexo nas alturas”, sendo assim não há o que se falar em ato libidinoso ou coisa parecida.

De qualquer forma, sob pressão da Prefeitura que cobrou explicações, o responsável pela Roda Gigante teria feito um Boletim de Ocorrência, por preservação de Direito, que trocando em miúdos, não serve para nada. Fonte: Região Noroeste