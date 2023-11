Município Agro: Votuporanga se mantém entre os 100 melhores do Estado

Em mais uma edição do Município Agro, além da certificação, o município receberá um prêmio de R$ 30 mil para ser utilizado em projetos relacionados à agricultura

Pelo terceiro ano consecutivo, Votuporanga recebe certificação do programa Cidadania no Campo – Município Agro, sistema de ranqueamento do Governo do Estado de São Paulo. Neste ano, o município conquistou a 94ª colocação, entre quase 300 participantes que pontuaram. A iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo avalia 10 diretivas, como infraestrutura rural, produção e consumo sustentável, fortalecimento social do campo, biodiversidade e interação campo-cidade.

O prêmio foi anunciado durante o evento SP Agro, promovido na última sexta-feira (24/11), no Palácio dos Bandeirantes, que contou com a presença do Governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai Filizzola. Pela classificação, Votuporanga recebeu, mais uma vez, o selo de Município Agro, que o habilita para celebração de convênios e recebimento de verbas do Governo Estadual.

Além de certificado, o município receberá o valor de R$ 30 mil para ser utilizado em projetos relacionados à agricultura. “O valor do prêmio pode parecer pouco, mas representa muito para o município, já que possibilita a elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável”, disse o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Barros Vieira da Silva, o Rodrigo Beleza. “O prêmio é superior ao do ano passado, que foi de R$ 25 mil e que está sendo aplicado em melhorias no Banco de Alimentos”, adiantou o secretário.

Foram analisadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, as ações e atividades realizadas na área rural entre o período de agosto de 2022 a setembro de 2023. Para o prefeito Jorge Seba, “estar entre os 100 municípios no ranking estadual reflete o envolvimento de todas as secretarias e instâncias do Governo Municipal, como a do Desenvolvimento Econômico, da Saúde, Educação, Saev Ambiental, Defesa Civil, Obras, além das parcerias com a CATI e Polícia Ambiental”, destaca Seba.

Números de Votuporanga

Votuporanga somou 55.35 pontos nas 10 diretivas do Programa Cidadania no Campo – Município Agro, terminando em 94º lugar entre as 300 cidades que se inscreveram no programa, sendo que apenas 107 pontuaram dentro do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (Sedrus).

O programa é um incentivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado em parceria com as prefeituras.

A pontuação seguiu rigoroso processo, mediante a apresentação de documentos oficiais, que foram avaliados de acordo com critérios técnicos, onde mais de 60% da pontuação é decorrente de atividades de gestão. Votuporanga se destacou nas áreas de Biodiversidade, Estruturas Institucional e Rural, Sanidade Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar, Solo e Água.