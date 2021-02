Motorista perde controle de carro e invade padaria na região

O motorista de um carro perdeu o controle da direção e invadiu uma padaria na avenida José Emigdio de Faria, em Mirassol, na madrugada deste domingo (14).

Imagens do circuito de segurança do local registraram o momento da batida. Segundo uma funcionária relatou ao sbtinterior.com, não havia nenhum funcionário no momento do acidente, mas a padaria ficou completamente destruída. O carro destruiu geladeiras, portas e outros objetos.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo estava embriagado, foi preso e encaminhado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto (SP), onde pagou fiança e foi liberado. O caso será investigado.

