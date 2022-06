O acidente ocorreu na rodovia Armando de Salles Oliveira, na curva do Trevo acesso a Olímpia para quem sai da SP-322. Consta que o motorista da carreta bi-trem, carregada de milho, ao tentar fazer a conversão na alça acabou perdendo o controle e tombando na pista.

Com o tombamento toda a carga de milho se esparramou pelo asfalto inclusive obstruindo a rodovia que teve o trânsito paralisado por algum tempo. Equipes do DER, da Polícia Rodoviária, SAMU e até da Zeladoria e Meio Ambiente de Olímpia foram acionados para o local onde trabalharam com afinco para liberar a pista.