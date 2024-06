ACV elege primeira mulher presidente de sua história

O nome da comerciante e publicitária Natália De Haro foi eleito por unanimidade

A comerciante Natália De Haro, de 38 anos, foi eleita presidente da Associação Comercial de Votuporanga – ACV para o mandato de julho de 2024 a junho de 2025. A aclamação, por unanimidade, da primeira mulher no comando da entidade aconteceu na manhã desta quarta-feira (19/6) em Assembleia Geral Ordinária na sede da ACV com a presença da imprensa, autoridades, empresários e convidados especiais.

Junto com o nome de Natália, foi apresentada toda a diretoria, assim como os conselhos Consultivo e Fiscal que tomarão posse no dia 25 de julho, às 19h. O comerciante Glauco Ventura, que comandou a ACV nas duas últimas gestões, expôs e obteve a aprovação do relatório de contas de resultado do exercício.

Natália De Haro é filha de Vera Lúcia e do conhecido comerciante Sebastião De Haro, fundador da tradicional Loja De Haro. Formou-se em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas e atuou em grandes agências na capital, entre elas a WBrasil e Publicis, atendendo marcas como Oral B e Arno. Após 13 anos na grande SP, voltou para assumir os negócios da família e hoje é responsável pela administração da loja de 75 anos.

Em seu discurso, Natália agradeceu todo o apoio que seu nome recebeu para assumir o posto. “Estou muito honrada e feliz. Tenho total consciência da responsabilidade dessa missão tão importante que é representar uma das mais antigas associações da nossa cidade. Meu pai exerceu esse papel e agora estou aqui. Espero responder à altura. Vou trabalhar muito para dar continuidade aos bons projetos do Glauco, mas também para trazer novas ideias, primando pela inovação e modernidade do setor”, destacou.

Sobre ser a primeira mulher no comando da ACV, Natália celebrou a conquista e reiterou que quer dar ainda mais voz às mulheres que são a maioria atuando no comércio da cidade. “Convido a todas para participarem comigo desse momento, colaborando com sugestões e unindo forças. Temos muita sensibilidade e capacidade para contribuir com o progresso da nossa cidade”.

A posse da nova diretoria, assim como dos Conselhos, será no dia 25 de julho, às 19h, no auditório da ACV.

Dia do Comerciante

No próximo dia 14 de julho, a associação comemora o Dia do Comerciante com um almoço no Clube dos 40 com queima do Alho da comitiva Devotos de Tião Carreiro, música ao vivo e sorteio de brindes. Os convites já estão à venda pelo 17.34264044.