Cheia de quebrar tabus e trazer questionamentos, a atriz, cantora, ativista social e compositora brasileira Linn da Quebrada integra, a partir desta segunda-feira, 17, o elenco da “casa mais vigiada do Brasil”. Ela será um dos 20 participantes da nova temporada do Big Brother Brasil, que estreia nesta segunda-feira, 17, às 22h25 minutos, na Rede Globo.

Confirmada na nova temporada do BB

Nascida em São Paulo, Lina Pereira dos Santos, que conseguiu o nome social no último mês de dezembro, tem 31 anos, e está na cena nacional musical desde 2016, quando lançou “Enviadescer” no YouTube. Na ocasião, ainda usava o “Mc” antes de seu nome. No mesmo ano, ela ainda lançou outras 12 músicas autorais.