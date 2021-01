Motorista perde controle de caminhonete, invade e destrói casa

O motorista de uma caminhonete invadiu e destruiu parte de uma casa na tarde desta segunda-feira (4), na Rua Pedro Amaral, em Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, bateu em outros carros e invadiu o imóvel.

O aposentado Antônio Canduri, de 83 anos, que mora na casa contou que estava em um dos quartos, quando ouviu o barulho da batida. “Um pouco antes do acidente eu estava no local onde a caminhonete bateu, mas depois fui deitar no quarto. Então, graças a Deus não aconteceu nada comigo”, disse o idoso.

Ainda segundo o dono do imóvel, o veículo destruiu o portão da casa, bateu em um veículo que estava estacionado na garagem e danificou parte da varanda. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil. O motorista da caminhonete passa bem.