Motorista embriagado bate em muro ao tentar fugir da polícia na região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um incidente envolvendo um motorista embriagado assustou os moradores do bairro Jardim Novo Mundo, em Jales (SP), na noite de sábado (20). Segundo relatos da Polícia Militar, o condutor, após se envolver em uma discussão em um bar e ameaçar pegar uma arma, tentou escapar da abordagem policial, resultando em um acidente grave.

A equipe policial foi acionada após o indivíduo proferir ameaças e sugerir que estava armado. Ao tentar interceptar o veículo, os policiais deram início a uma perseguição, que culminou com o carro batendo violentamente contra um muro nas proximidades.

Após o acidente, o motorista foi conduzido à delegacia local para procedimentos legais. Lá, submeteu-se a exames de sangue, que confirmaram sua embriaguez. O indivíduo foi liberado após os procedimentos.

A Polícia Civil assumiu a investigação do caso, buscando esclarecer os detalhes do incidente e determinar as responsabilidades. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada.