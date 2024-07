Motorista é preso em Fernandópolis após acidente, fuga e receptação

Um acidente de trânsito com fuga registrado na tarde desta sexta-feira, dia 19, resultou na prisão por receptação foi registrado pela Polícia Militar na Avenida Getúlio Vargas, em Fernandópolis.

Dois veículos, um Toyota Corolla e um GM Corsa, trafegavam pela Avenida Milton Terra Verdi no sentido Centro – Bairro, quando, em frente à Escola Coronel Francisco Arnaldo, o Corsa colidiu na traseira do Corolla. O condutor do Corsa, após a colisão, evadiu-se do local em alta velocidade.

Perseguido pela Polícia Militar, o condutor do Corsa foi interceptado na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Belo Horizonte, no Jardim Paulista. Ao abordar o veículo, os policiais constataram diversas adulterações: numeração do chassi, numeração dos vidros e placas adulteradas (as placas do Corsa correspondiam a um Fiat Uno).

Ao consultar o número do motor do Corsa, a polícia descobriu que o veículo era produto de roubo, furtado na cidade de São Paulo em 05/03/2022 (BOPC nº 49699/2022).

Através de imagens do local do acidente e diligências, a polícia identificou e localizou o autor do crime na Rua Henrique Galinardi, nº 211. Conduzido ao Plantão Policial, o indivíduo foi reconhecido pelo condutor do Corolla.

Em depoimento, o autor da fuga e receptação, A.B.D.S.P., afirmou ter comprado o veículo há dois dias em Votuporanga por R$4.000,00 de um homem desconhecido.

Diante dos fatos, A.B.D.S.P. foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado à Cadeia Pública de Fernandópolis, à disposição da Justiça.