Motorista é preso após tentar enforcar a mulher em Rio Preto

Vítima foi socorrida por vizinhos alertados pelos gritos de socorro.

Um motorista de 35 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (17), suspeito de tentar assassinar a mulher, de 33 anos, durante uma briga do casal. O caso aconteceu na casa em que eles moram, no bairro Residencial Vale do Sol, em São José do Rio Preto/SP. A mulher foi salva pelos vizinhos alertados por gritos de socorro.

Segundo o relato o boletim de ocorrência, a mulher disse em depoimento que foi surpreendida com a entrada repentina do marido no banheiro. Ele passou a agredi-la quando estava prestes a entrar debaixo do chuveiro para tomar banho.

Durante as agressões e xingamento, o homem teria tentado enforcar a mulher com as mãos. Em desespero, ela passou a gritar por socorro. Os vizinhos entraram na residência e conseguiram tirar o agressor de cima da vítima e a levaram para casa e de lá chamaram a PM.

Quando os policiais chegaram encontraram o homem sentado no sofá da sala acompanhado de seus familiares. Ao ser questionado sobre a agressão contra a mulher, ele não soube explicar porque teria tentado matá-la.

Com ferimentos no rosto e na boca, a mulher foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará.

Levado algemado até a Central de Flagrantes, o motorista teve a prisão em flagrante decretada pelo delegado de plantão, Marcelo Parra, que tomou a decisão após ser comunicado que a vítima teve de ser encaminhada para atendimento médico emergencial e que o agressor já tinha histórico de violência doméstica.

O motorista foi levado para a carceragem da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e deve passar por audiência de custódia. A vítima foi liberada após atendimento médico.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Marco Antonio dos Santos