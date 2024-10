Geovane Santos da Silva e Marcos Henrique Vanderlei Lima morreram no local do acidente, na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321). Carro em que estavam ficou destruído.

Segundo a Polícia Rodoviária, Geovane Santos da Silva seguia sentido Novo Horizonte e, ao cruzar a pista, foi atingido por outro veículo que seguia no sentido contrário. Ele e o passageiro, Marcos Henrique Vanderlei Lima, morreram no local.

Com o impacto, o automóvel ficou com as rodas para cima e destruído. Os ocupantes do outro carro tiveram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro. O estado de saúde deles é considerado estável.