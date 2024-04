Mulher morre em acidente na Washington Luís, em Santa Adélia

Uma mulher morreu em acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 10, na rodovia

Washington Luís (SP-310), na região de Santa Adélia. O acidente envolveu outros dois

carros.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência com a equipe da

concessionária EcoNoroeste, o acidente envolveu uma picape Ford Ranger, um

Chevrolet Corsa e um Hyundai HB20.

A motorista do Corsa seguia pela rodovia quando se distraiu com uma obra que estava

sendo realizada no acostamento, perdeu o controle do carro, saiu para o canteiro central

e capotou. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada para fora do carro e

morreu no local.

Logo atrás, o veículo Hyundai HB20, para não colidir contra o Corsa, freou e acabou

sendo atingido na traseira pela Ford Ranger.

Conforme a empresa, a faixa 2, sentido Capital – interior, está fechada para sinalização

do ocorrido.

Núcleo Digital

[email protected]