Mais de 80 famílias tiveram que sair às pressas de casa na noite de quarta-feira (2) após um caminhão roubado bater no muro do condomínio de um prédio em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Ninguém se feriu.

O muro, que fica entre um estacionamento e o condomínio, corre o risco de cair. O estacionamento fica na Avenida Mutinga. O caminhão ficou suspenso e corre o risco de despencar e atingir parte do prédio. O veículo está carregado com 23 toneladas carne.

Segundo a polícia, o caminhão foi roubado na Rodovia Anhanguera. O criminoso abordou o motorista e assumiu a direção. Em seguida, ele entrou em um estacionamento para fazer uma manobra e perdeu o controle do veículo, batendo no muro que fica na divisa do estacionamento e do condomínio. O acidente deixou o veículo pendurado.

Por volta das 20h, a Defesa Civil retirou 86 famílias dos apartamentos. Na madrugada desta quinta (3), grande parte dos moradores pôde retornar, com exceção de quem mora no térreo e no primeiro andar.

O motorista do caminhão é um jalesense. A família informou o FocoNews que Sergio Carlos Silva estaria em uma delegacia de Pirituba na tarde desta quinta-feira, 3 de junho.



Pelo menos dois guinchos tentaram retirar o caminhão, mas não conseguiram. Somente um guindaste deverá conseguir retirá-lo do local.

“Já era um perigo iminente, nós já tínhamos notificado extrajudicialmente. Antes, não era um estacionamento e começou ter uma reclamação de barulho que vinha dali”, disse a síndica Claudete Martins.

Os responsáveis pelo estacionamento não quiseram conversar com a reportagem.