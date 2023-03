Motorista de Fernandópolis morre em acidente próximo a Cuiabá

Um motorista de 59 anos, morador em Fernandópolis morreu na tarde deste domingo, dia 12, após colidir contra a traseira de um carreta no KM 348 da BR-364 em Santo Ântônio Leverger, há aproximadamente 35 quilos de Cuiabá/MT.

Com o impacto, o motorista conhecido por “Nei” ficou preso nas ferragens e acabou morrendo no local antes da chegada do socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do outro caminhão saiu ileso.

O corpo de Nei Teixeira de Souza será velado em Fernandópolis, mas ainda não informações do sepultamento.