Ainda conforme a polícia, Jovanilson seguiu até Fernandópolis com o carro, onde deixou o corpo de Luciana em um local afastado.

Após seguir com o veículo, o carro parou de funcionar perto de Fernandópolis e o rapaz pediu ajuda às pessoas que estavam no local. Ele, que estava com a roupa suja de sangue, contou que tinha sido assaltado, e foi socorrido por uma equipe do Samu.