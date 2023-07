Motorista de 28 anos morre em grave acidente na BR-153

Um motorista de 28 anos morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo, (16/07/2023), na BR-153, em Icém (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz dirigia um Scenic, sentido São José do Rio Preto (SP), quando, ainda por motivos a serem apurados, teria invadido a pista contrária e batido de frente com uma carreta carregada com peixe, que vinha no sentido contrário.

Ele morreu na hora e um adolescente de 16 anos, que estava com ele, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Pronto Socorro de Icém. O motorista do caminhão nada sofreu.

Por causa do acidente, o trânsito precisou ser desviado. As causas deverão ser investigadas. Gazeta do Interior