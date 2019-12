Motorista causa acidente após passar mal em estacionamento de supermercado em Araçatuba

A mulher afirmou à polícia que quase desmaiou, perdeu o controle da direção e o veículo subiu em cima de um carro que estava estacionado no local.

De acordo com a Polícia Militar, ela recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo supermercado e não quis receber atendimento médico.

O carro atingido pertence um funcionário do supermercado, mas ele não estava dentro do veículo no momento em que o acidente aconteceu.

FONTE: Informações | g1.globo.com