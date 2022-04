Idosos de Macedônia têm dia de lazer no Água Viva Thermas Resort

Nesta terça-feira, 19, o município de Macedônia promoveu um dia de passeio com a turma da melhor idade no Água Viva Thermas Resort em Fernandópolis.

O passeio contou com café da manhã, almoço, lanche da tarde, muito forró e se divertiram na piscina do clube.

Com a turma da melhor idade estiveram a secretária de promoção humana e social, Ana Paula Martins; a coordenadora do CRAS, Pite Bernardo; o coordenador de proteção social do SUAS, Anderson Ventura; a enfermeira do PSF, Luana Pasquini; o prefeito, Reginaldo Marcomini; a vice-prefeita, Vanja Sabino Reis; a secretaria de lazer, esporte, turismo e cultura, Priscila Oliveira; o assessor de gabinete V, Luiz Jesus; a colaboradora, Gabriela Almeida.