Mulher de 40 anos é 2º caso confirmado de coronavírus em Mirassol

Mirassol – Uma mulher de 40 anos de idade é o segundo caso confirmado de coronavírus em Mirassol. A informação foi prestada pela Vigilância Epidemiológica do município nesta terça-feira (31). Ela está na UTI da Santa Casa de Rio Preto.

A vítima não tem histórico de viagens para a Capital, o que sugere transmissão comunitária. Segundo a Vigilãncia Epidemiológica de Mirassol, ela procurou atendimento na UPA do município na sexta-feira, dia 27, com dores na cabeça e no corpo, além de tosse seca.

A mulher foi transferida para a Santa Casa de Rio Preto, onde permanece internada na UTI. A vítima também não tinha comorbidades, ou seja, doenças associadas que pudessem justificar o agravamento da Covid-19. Teoricamente, ela estaria fora dos chamados grupos de risco.

O primeiro caso na cidade, de um empresário, foi confirmado no dia último dia 24. Ele está em isolamento em sua casa e tem histórico e viagem para São Paulo, onde participou de uma feira de revestimentos. Segundo a Prefeitura, até o momento a cidade contabiliza 26 notificações, 2 positivos, 7 negativos e 17 aguardando resultados.

DL News