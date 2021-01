Motoqueiro de Meridiano fica em estado grave após colisão

Em um acidente registrado na Rodovia Ettore Bottura, na Ponte Pensa, um homem de 57 anos, que pilotava uma moto, ficou ferido gravemente e foi socorrido pelo SAMU até a UPA de Santa Fé do Sul.

Segundo as primeiras informações, os veículos HB20 de Itumbiara, e a moto Yamaha Fazer, conduzida por um homem de Meridiano, transitavam no mesmo sentido – Ilha Solteira a Santa Fé do Sul -, quando por motivos ainda a ser esclarecidos pela Perícia o carro colidiu na traseira da moto.

A versão do condutor do HB20 foi de que a moto transitava em velocidade baixa pelo acostamento, em cima da ponte, e adentrou repentinamente á pista. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e os integrantes do carro saíram ileso.

