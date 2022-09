O domingo (25) foi marcado em Rio Preto por acidente de trânsito que deixou um motociclista com fratura na perna. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os envolvidos apresentaram versões diferentes para o choque, que ocorreu por volta de 23h na avenida Bady Bassit, no cruzamento com a rua Prudente de Moraes. A colisão envolveu uma Strada branca, dirigida por um homem de 62 anos e uma moto CG 160 Titan preta, conduzida pela vítima, que tem 20 anos.