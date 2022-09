Atividades serão realizadas entre os dias 3 e 6 de outubro, das 19h30 às 23h, no auditório “Prof. Antônio Seba”, no campus Centro da Instituição

O curso de Fisioterapia da Unifev está com inscrições abertas para a Semana Acadêmica de Tecnologia em Estética, que será realiza entre os dias 3 e 6 de outubro, das 19h30 às 23h, no auditório “Prof. Antônio Seba” do campus Centro da Instituição.

As atividades, destinadas a estudantes e profissionais da área, têm como principal objetivo nortear as práticas de reabilitação e tratamentos estéticos para o melhor direcionamento clínico do paciente. “Para desenvolver essas ações, vamos utilizar metodologias ativas, conceitos da aprendizagem baseada em problemas, e autoavaliação, para que o participante seja capaz de adquirir ainda mais conhecimento”, explicou a coordenadora do curso de Fisioterapia e responsável pelo evento, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi.

Entre os temas que serão abordados durante a Semana Acadêmica estão os conceitos de ozonioterapia e aromaterapia, a discussão de aspectos emocionais relacionados à assistência voltada à saúde e reabilitação, além de lifting e volume facial.

“Vamos trabalhar com atividades diagnósticas, aulas expositivas para a introdução dos temas, interpretação de casos clínicos e a simulação de cuidados e tratamentos com os pacientes”, disse Pelosi.

As inscrições podem ser realizadas pelo site unifev.edu.br/semanafisioterapia até dia 03/10. O valor do investimento é de apenas R$ 30 e pode ser dividido em até 3 parcelas.