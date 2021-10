Motociclista sofre fratura exposta após ser fechado por caminhão

Um motociclista sofreu ferimentos graves após ser fechado por um caminhão nesta terça-feira, 19, na rodovia Washington Luís, em Rio Preto.

Os dois veículos transitavam no mesmo sentido quando o piloto, um personal trainer de 31 anos, tentou ultrapassar à esquerda. O caminhão também mudou de faixa e, para não bater atrás, o motociclista desviou e colidiu com uma defensa metálica.

Em razão do impacto, o personal sofreu fratura exposta na perna esquerda. Socorrido por equipe da concessionária Triângulo do Sol, ele foi internado no Hospital de Base, onde passou por cirurgia.

O homem transportava a esposa na garupa, uma recepcionista de 23 anos. Ela sofreu escoriações e foi levada para a UPA Tangará.

Questionado, o caminhoneiro, de 58 anos, negou que tenha fechado o motociclista. Disse que ultrapassava outro caminhão quando percebeu, pelo retrovisor, a motocicleta se aproximando desgovernada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.