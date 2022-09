Motociclista sofre acidente e ainda tem a carteira furtada

Um motociclista sofreu acidente nesta segunda-feira (5) em Rio Preto e, além dos danos materiais e lesões, ainda teve a carteira furtada. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, que tem 33 anos, relatou na delegacia que dirigia uma CG 150 Titan prata pela rodovia Assis Chateaubriand e, ao chegar nas proximidades com o acesso para a à avenida Gerassina Tavares, o motorista de um veículo Corsa branco, que estava na faixa da esquerda ao realizar a manobra para o acesso interceptou a trajetória da moto, e o derrubou no chão.

O motorista fugiu do local sem prestar nenhum apoio e o homem não conseguiu anotar a placa. Após sofrer o acidente, a vítima procurou pela carteira e notou que a mesma havia desaparecido com todos os documentos pessoais e R$ 450.

Foi expedida requisição para exame no IML e o motociclista foi orientado quanto ao prazo de seis meses para representar criminalmente contra o autor, a partir do momento que este seja identificado pela polícia.