Com o impacto, destroços dos veículos ficaram espalhados pela via. O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Promissão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade.

O condutor do carro, de 20 anos, fugiu do local após a batida, mas procurou a Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (1º). Em depoimento, ele admitiu o envolvimento no acidente e foi indiciado por homicídio culposo e fuga do local da colisão.