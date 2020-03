Motociclista fica gravemente ferido após acidente de trânsito em Rio Preto

O motorista que causou o acidente fugiu do local, mas foi localizado ainda nas proximidades pela polícia.

Um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro entre as ruas Luiz Rocha Ribeiro e José Antônio Duarte, em São José do Rio Preto/SP. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (18). O motorista que causou a colisão fugiu, mas foi localizado.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando notaram um veículo trafegando pela Avenida Danilo Galeazzi em alta velocidade. Alguns quarteirões depois, o motorista parou o carro.

Durante a abordagem, os policiais receberam o chamado de que um acidente teria acontecido nas proximidades e o motorista teria fugido do local. Em depoimento à polícia, o homem confessou que tinha avançado em um sinal de ‘pare’ e atingido uma moto que passava pelo local.

Ainda segundo o motorista, ele tinha ingerido bebida alcoólica e uma latinha de cerveja foi localizada dentro do carro. Na frente do veículo foi possível notar vestígios do acidente.

O motociclista ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base.

O Diário entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital para saber sobre o estado de saúde da vítima e aguarda retorno.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br