O crime foi na noite de sábado (17) na região central da cidade, ainda não se sabe o motivo da agressão.

O advogado Cláudio Topgian Rollemberg foi espancado na frente de casa, no último sábado (17), no bairro Redentora, região central de Rio Preto. A família ainda não registrou boletim de ocorrência em virtude do estado de saúde do advogado.Ele está internado na UTI do Hospital de Base. O SBT Interior teve acesso com exclusividade aos exames realizados no dia que o advogado deu entrada no hospital. Os exames apontaram traumatismo craniano, dezenas de fratura em diversos ossos da face e do tórax. Cláudio foi vítima de espancamento mas ainda não se sabe quem teria agredido o advogado e qual teria sido o motivo da agressão. Ele foi socorrido por dois artistas de rua que passavam pelo local e viram o advogado caído na calçada bem próximo a rua.

A assessoria de impresa do Hospital de Base confirmou que o advogado permanece internado no hospital na data de hoje sob cuidados intensivos. A polícia ainda não tomou conhecimento do caso visto que nenhum boletim de ocorrência foi registrado pela família, apenas uma notificação foi realizada.

Cláudio Topgian Rollemberg é bastante conhecido na cidade, figura querida e amada por todos, já recebeu centenas de homenagens e teve seu apelido “bacana” batizado como nome de um restaurante que funcionou da década de 80 até meados dos anos 2010. Cláudio Rollemberg estudou direito na Universidade de SP e se especializou em direito internacional na França. O filho dele que mora na França chegou no início da semana para acompanhar a recuperação do pai.

Até o momento não conseguimos contato com a família para esclarecer detalhes do crime, as informações foram repassadas por amigos proximos de Cláudio.

