Motociclista ferido em colisão entre carro e moto é transferido para o Hospital de Base

R.C.S., de 41 anos, ficou ferido após acidente no cruzamento das ruas São Paulo com Tietê, na área central da cidade.

Na manhã deste domingo (26), uma colisão entre carro e motocicleta deixou um homem de 41 anos gravemente ferido, em uma rotatória no cruzamento das ruas São Paulo com Tietê, no bairro Santa Eliza, área central de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, os veículos acabaram colidindo e com a força do impacto R.C.S., sofreu ferimentos, sendo socorrido ao pronto socorro da Santa Casa, onde passou por atendimento médico.

Já na manhã desta segunda-feira (27), em nota, o centro médico informou que o paciente havia sido transferido “às 20h34 (de ontem) para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.”

A reportagem do Votunews solicitou informações sobre o estado de saúde ao HB, mas até o fechamento desta matéria não havia recebido resposta.

Polícias Militar e Científica estiveram no local do acidente; caso será investigado.