Motociclista é encontrado morto após acidente em rodovia

Um rapaz de 29 anos morreu após sofrer um acidente de moto na Vicinal Salatiel da Costa Pereira, na madrugada desta última segunda-feira, (17/10/2022), em Novo Horizonte (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por motivos a serem apurados, Elton Carlos Pinheiro perdeu o controle da moto e foi encontrado inconsciente, por volta das 2h, dentro de um barranco. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Novo Horizonte, mas infelizmente acabou não resistindo.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Catanduva (SP). A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.