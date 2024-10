Um homem de 38 anos foi socorrido no final da noite desta segunda-feira (28), após perder o controle da motocicleta que conduzia e cair em uma cratera no cruzamento das ruas Geraldo Doná e Mauro Fiorin, no bairro Candeias, em Birigui (SP).

O acidente ocorreu por motivos ainda desconhecidos e levantou preocupações sobre a segurança do local, já que, segundo testemunhas, a cratera está aberta há algum tempo e a área possui iluminação precária, com três postes apagados, conforme registrado pela perícia.

A vítima sofreu escoriações, além de cortes no rosto e na cabeça. Durante a verificação, foi constatado pela equipe policial, que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava vencida desde 2015, e a motocicleta apresentava o pneu traseiro em condições inadequadas, com desgaste excessivo. O veículo foi recolhido ao pátio e foram tomadas as devidas providências administrativas por conta da má conservação do veículo e da CNH vencida há mais de 30 dias.