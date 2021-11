As imagens mostram quando uma moto com um casal para na rua Ricardo Siqueira Abreu. O motociclista desce do veículo, dá socos e chutes no animal, enquanto a mulher continua na moto. No vídeo dá para ver o momento que o homem levanta o cão e o joga contra o solo. Em seguida, dá partida na motocicleta e arrasta o cachorro.