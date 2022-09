Mostra de Teatro Deco D’Antônio: “Do Tártaro ao Olimpo” foi sucesso de público no último domingo

Atrações seguem até o dia 11 de setembro no Centro de Convenções. No último domingo 04/09 aconteceu no Centro de Convenções Nelson Camargo o espetáculo da mostra de teatro Deco D’Antônio, ‘Do Tártaro ao Olimpo’. O espetáculo foi sucesso de público e agradou todos que estiveram presentes. Sinopse: O inicio do mundo grego, o nascimento de Atena, o casamento de Afrodite, a fundação da cidade de Atenas e separação entre Sol e Lua. Todas essas histórias tem uma coisa em comum, algo que permeia nossa sociedade desde o início, do Tártaro ao Olimpo. Ficha Técnica: Elenco: Bianca Salustiano, Maria Cruz, Gabrielly Alves, Glayser Santos, Karol Paulino, Luiza Nadoti, Jéssica Giolo, João Teixeira, Lucas Camargo, Matheus Rubio, Bboy Wesley, Matheus Nery de Oliveira, João Vitor Grande e Amanda Chimello. Encenação: Dênis Figueiredo Juliana Rocha e Ana Carolina Dantas Dramaturgia: Dênis Figueiredo Direção Técnica: Dênis Figueiredo Juliana Rocha e Ana Carolina Dantas Figurinos: Fátima Atelier de Costura Iluminação: Dênis Figueiredo Coreografias: Ana Carolina Dantas e Bboy Wesley Gênero: Drama Épico Duração: 80 Minutos

Em entrevista ao Jornal Diário de Votuporanga Denis Figueiredo contou um pouco sobre a apresentação, acompanhe:

“Foi uma reestreia do espetáculo, do elenco original de 2019 ficaram poucos, um grupo formado por pessoas de várias idades e vivências teatrais. E um único objetivo. A presença. A maior expectativa foi trazer esse contato com a realidade alí construída. Envolver quem assiste nesse pequeno universo grego criado. E arrancar o brilho nos olhos de quem faz e quem pode ter assistido!”

Lembrando que as atrações seguirão até o dia 11 de setembro e serão todas promovidas no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Por Andrea Anciaes – diariodevotuporanga