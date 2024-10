Morre Zé Carlos, ex-lateral da Seleção Brasileira, aos 56 anos

O ex-lateral-direito José Carlos de Almeida, o Zé Carlos, morreu nesta sexta-feira (25/10), aos 56 anos. Ele foi vítima de um infarto fulminante e faleceu na casa de uma sobrinha, em Osasco, São Paulo.

Zé Carlos teve passagens de destaque pelo São Paulo e Grêmio, além de ter disputado a Copa do Mundo de 1998 pela Seleção Brasileira. O ex-jogador deixa a esposa e dois filhos, de 8 e 16 anos.

De acordo com as informações, a família estranhou a demora de Zé Carlos para acordar e acionou o Corpo de Bombeiros diante da suspeita de parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido no Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, onde foi constatada a morte.

Quem era Zé Carlos

Zé Carlos passou por clubes como São José, Nacional, São Caetano e Marília, mas se destacou na Matonense, em 1997, quando ajudou o clube do interior paulista a conseguir o acesso à Série A1 do Paulistão.

Em 1998, o atleta começou a jogar pelo São Paulo e seu bom desempenho lhe rendeu uma convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 1998, na França. Zé Carlos foi à Copa como reserva de Cafu e precisou substituir o lateral, suspenso, na semifinal contra a Holanda.

O lateral continuou no São Paulo até 2000 e passou a rodar o Brasil novamente, por clubes como Grêmio, Ponte Preta e Joinville. Encerrou a carreira no Noroeste, em 2005.