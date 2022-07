Morre vítima de agressão em semáforo de Votuporanga

Homem de 48 anos foi agredido ontem à noite ao pedir em cruzamento de Votuporanga.

Morreu hoje (15)o homem de 48 anos em situação de rua violentamente agredido ontem à noite no semáforo do cruzamento das avenidas Brasil e José Marão Filho. Ele tinha sido transferido para o Hospital de Base de Rio Preto.

Ele foi atacado por um outro homem que estava no local se apresentando com arremesso de tochas. O agressor teria se irritado com a presença da vítima que pedia dinheiro aos motoristas.

Segundo testemunhas, A.V.M. foi atingido por um golpe conhecido como ‘voadora’, caiu violentamente e bateu com a cabeça contra o solo. Após a violência o agressor deixou o local de bicicleta.

Equipe do SAMU levou a vítima inconsciente para a Santa Casa, sendo intubado e transferido para o HB na madrugada. O óbito foi por volta das 8 horas.

POLÍCIA MILITAR LOCALIZA ACUSADO

Na manhã de hoje (15) a equipe da Polícia Militar localizou e apresentou na Delegacia de Polícia o autor da agressão. Ele prestou depoimento e foi liberado. Até aquele momento a morte da vítima não havia sido comunicada. Votutudo