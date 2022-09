Morre rapaz condenado a 12 anos por matar padrasto em Fernandópolis

Foi confirmado nesta quarta-feira, dia 21, a morte do presidiário Cauan Lemos, 21 anos, condenado há 12 anos de prisão pela morte do padrasto “Jonas” em agosto de 2020.

O rapaz teria se enforcado após ser penalizado por envolvimento em uma briga dentro do presídio que cumpria pena na região. Cauan teria ficado em uma espécie de solitária e os meios para cometer o suicídio não foram revelados.

Após o ato, ele foi socorrido e levado para um Hospital em Araçatuba onde foi dignosticado morte cerebral. O enforcamento aconteceu na última segunda-feira, dia 19.

O CASO

Cauan Lemos, na época com 18 anos, matou o companheiro da mãe, Jonas Lessa, 40 anos, com uma facada no peito, durante uma briga na casa onde moravam no bairro CDHU, periferia de Fernandópolis.

A vítima, Jonas, também tinha um histórico de homicídio durante uma briga no Recinto de Exposições de Fernandópolis, quando desferiu um soco em um rapaz que foi ao chão, e batido com a cabeça na guia.

Cauan ficou dias foragido, mas acabou preso em um dos apartamentos do Conjunto Habitacional Sérgio Cavariani, também em Fernandópolis.

Ele foi condenado há 12 anos de prisão.