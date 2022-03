O deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) também lamentou a morte do jornalista. “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do jornalista da TV Tem de Rio Preto, Jocelito Paganelli. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos de solidariedade neste momento de dor”, escreveu.

‘Como te definir numa única palavra? Generoso’

“E aí. Tudo certo, nada resolvido?” Era assim, num tom sempre efusivo e disposto a ouvir que Jocelito Paganelli, meu amigo-irmão-confidente-conselheiro-professor-psicólogo-fonte e dono da melhor agenda com contatos de políticos do jornalismo de Rio Preto, começava a conversa no telefone quando eu ligava para ele. Generoso, dei muitos furos graças ao Jô, graças à sua paixão pela notícia, independentemente de quem a estivesse publicando. E acredite, conta-se nos dedos de uma única mão, com folga, quem é capaz de passar um furo para um colega nesse meio. Fizemos pelo menos uns três planos Bs para nossas carreiras juntos. Sempre que eu estava meio perdida, sem saber para onde ir com meu trabalho, ele aparecia para me sugerir uma iniciativa bacana. Mais que repórter dos bons, era empreendedor também. Eu, que adoro brincar com as palavras, não consigo encontrá-las para expressar a minha dor ou dimensionar a imensa falta que o Jô vai fazer para o jornalismo guerreiro de Rio Preto, jornalismo de verdade, que batia com classe e transitava por todas as áreas. Tinha a credibilidade e o respeitos das fontes. E o amor gigante de seus amigos. E são muitos.

Arthur Pazin – diarioweb.com.br