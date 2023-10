PERDA: falece o senhor Sérgio Moto Sakuma

NOTA DE FALECIMENTO:

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do senhor Sérgio Moto Sakuma. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos nesse momento difícil.