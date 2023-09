Morre Dona Otília das Neves Martinez, pioneira e uma cidadã ativa

Será sepultada nesta terça-feira (26), no cemitério São João Batista, as 9h00m o corpo da Senhora Otília das Neves Martinez, a “Dona Otília”, uma das mulheres pioneiras de Santa Fé do Sul. Dona Otília completaria 95 anos no próximo dia 1 de outubro. Ela chegou em Santa Fé do Sul em 12 de maio de 1950, e foi casada com Geraldo Martinez.

Figura marcante nos acontecimentos sociais, ao longo dos anos, Otília foi participante ativa da UNATI – Universidade Aberta da Terceira Idade do Unifunec, por vários anos, também participou dos Jogos Regionais do Interior – JORI e integrou o Coral “Canto do Sol”, mantido pela Igreja Católica. Ela é também era apreciadora de música popular brasileira, marchinhas de carnaval e grupo de serestas.

Juntamente com seu saudoso marido Geraldo Martinez, doou uma área rural composta de 4 alqueires à Sociedade Beneficente São João Batista, vinculada à Igreja Católica, onde passou a funcionar a “Chácara Jerusalém”, entidade destinada ao tratamento de dependentes químicos, e por tantas outras ações solidária, e em 2016 foi merecedora do Título de “CIDADÃ SANTAFESSULENSE”, como sinal de reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados à Santa Fé do Sul, honraria que foi proposta pelo então vereador e Presidente do Legislativo Ortencio Vieira Ramos Sobrinho.

Causas da morte.

Segundo informações, Dona Otília estava com um coágulo na cabeça que surgiu em decorrência de uma queda que ela teve no início do mês, mas o coágulo foi se formando aos poucos, e na quarta-feira, dia 20, ela amanheceu com febre, e foi levada para a Santa Casa, quando foi diagnóstico o coágulo. No mesmo dia a noite ela foi encaminhada pra São José do Rio Preto, e na quinta-feira (21) a tarde, passou por uma cirurgia para drenar o coágulo, resistiu a cirurgia, mas depois não respondeu mais, e o seu falecimento foi confirmado as 6h30m desta segunda-feira. O velório deve ter início as 16h00m e o sepultamento as 09h00m desta terça.

“Dona Otília” – Cidadã

Em 2018, durante o pleito eleitoral daquele ano, o informamais entrevistou “Dona Otília” em sua seção eleitoral, e sua declaração remeteu a uma importante reflexão sobre a importância do voto, do eleitor e dos políticos.

“O voto a partir dos 70 anos não é mais obrigatório, mas mesmo assim a consciência do eleitor da terceira em ajudar a escolher os governantes é de fundamental importância. Eles não deviam abrir mão desse direito, pois só assim, é possível eleger candidatos preocupados com as necessidades que envolvem os aposentados e pensionistas do Brasil. O exercício de escolher através do voto os governantes, é uma forma participar das decisões e dos rumos que o País irá, além de se sentirem útil na sociedade.

Mesmo sem ter a obrigatoriedade legal de votar, Otília da Neves Martines de 90 anos, nascida em 1 de outubro de 1928 já perdeu as contas de quantas eleições já participou, e próxima de completar um século de vida, falou com orgulho de poder participar da “festa da democracia”. Dona Otília morava na Rua 12, centro de Santa Fé do Sul e acreditava “que um voto consciente pode influenciar futuramente a vida de seus filhos e netos.”