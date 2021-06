Morre criança queimada em acidente com churrasqueira em Rio Preto

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 24, a menina de dois anos que havia sofrido queimaduras em um acidente com churrasqueira, no último domingo, 20, na Vila Elmaz, em Rio Preto. Ela estava internada em um hospital especializado em queimados, no município de Marília. O irmão dela, de sete meses, também sofreu queimaduras e segue internado no Hospital de Criança e Maternidade (HCM), em Rio Preto.

O acidente ocorreu quando um dos irmãos delas, de 23 anos, jogava um pouco de álcool para acender a churrasqueira. O fogo alastrou e atingiu as duas crianças, que estavam sentadas em um sofá próximo ao local. A menina e o irmão foram encaminhados para o HCM de Rio Preto, mas, devido à gravidade das queimaduras, a menina foi transferida para a instituição de saúde de Marília.

O sepultamento será no cemitério São João Batista, mas o horário ainda não foi definido.