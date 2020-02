Morre, aos 77 anos, o agropecuarista e político Jaime Castilho

Agricultor e político estava com a saúde debilitada. Após longo histórico em Estrela d´Oeste/SP, Jaime acabou criando raízes em Fernandópolis/SP.

Morreu no início da tarde desta segunda-feira (24), o agropecuarista Jaime Castilho, aos 77 anos de idade. Há algum tempo estava com a saúde bem debilitada, considerada uma das figuras importantes do empreendedorismo agropecuário regional.

Político atuante na década de 80, foi um dos nomes fortes do MDB e respeitado em todo noroeste paulista.

Jaime foi eleito vereador e presidente da Câmara Municipal de Estrela d´Oeste/SP entre os anos de 1983 a 1989, chegando a disputar as eleições municipais para o cargo de prefeito.

Depois de um período residindo naquele município, acabou criando raízes em Fernandópolis/SP.

O horário do velório e sepultamento ainda não foi divulgado pela família.

