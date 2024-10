Moradora de Monte Aprazível é a vítima fatal de acidente em Votuporanga

Um trágico acidente ocorrido nesta sexta-feira (18/10) na rodovia Péricles Bellini, entre Votuporanga e Nhandeara, resultou na morte de Alessandra Alves de Almeida, de 47 anos, moradora de Monte Aprazível. O acidente aconteceu por volta das 11h20, próximo ao rio São José dos Dourados, e envolveu uma pick-up que a vítima dirigia e uma caminhonete Ford Ranger.

Segundo informações preliminares, Alessandra trafegou no sentido Nhandeara em Votuporanga quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão. O impacto fez com que seu veículo rodasse na pista e invadisse o sentido contrário, colidindo lateralmente com o caminhonete. O lado do motorista foi o mais atingido, e Alessandra faleceu no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Os motoristas dos outros veículos envolvidos sofreram apenas ferimentos leves e atendimento no local. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente para apurar o que causou perda de controle do veículo.

O corpo de Alessandra foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga e será liberado para a família após os exames. A morte da moradora gerou grande comoção em Monte Aprazível, onde ela era conhecida, e a cidade está de luto. Os detalhes sobre o funeral serão divulgados aos familiares nas próximas horas.

Este acidente serviu como um triste alerta para os riscos nas estradas, reforçando a importância de direção com atenção redobrada, especialmente em rodovias movimentadas. Votutudo/Fatos e Destaques Janete Ribeiro.