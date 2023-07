Em cerca de 3h, polícia prende 4 traficantes e detém 4 menores

Em cerca de três horas, policiais militares conseguiram prender quatro adultos e deter quatro adolescentes por tráfico de drogas nesta última quarta-feira, (26/07/2023), em quatro diferentes bairros de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações dos boletins de ocorrência, entre às 15h30 e 18h30 de ontem, seis ocorrências, envolvendo o tráfico de entorpecentes, foram registradas na Central de Flagrantes da cidade.

Por volta das 15h30, um rapaz de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido com diversas porções de drogas, entre cocaína, maconha e crack, no bairro Renascer. Às 16h50, um rapaz de 26 anos foi preso no bairro Solo Sagrado com diversas porções de crack e maconha, além de dinheiro e uma balança de precisão.

Já às 17h25, no bairro Santo Antônio, um adolescente de 14 anos e outro de 16 anos foram detidos com porções de maconha e dinheiro. Às 17h30, no bairro Solo Sagrado, outras duas ocorrências em endereços distintos, onde um rapaz de 21 anos foi preso com cocaína e um adolescente de 17 anos foi apreendido, também com porções de cocaína e dinheiro.

Na última ocorrência, por volta das 18h30, um homem de 41 anos foi preso por tráfico no bairro Boa Vista. Com ele os PMs apreenderam várias porções de maconha, um carro e também dinheiro.

Em todas as ocorrências, os quatro adultos permaneceram presos à disposição da justiça e já os adolescentes, foram apenas ouvidos e liberados. Todos os seis casos serão acompanhados pela Delegacia Seccional da cidade. Gazeta do Interior