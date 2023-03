Morador de Valentim Gentil morre em trágico acidente em Orlândia-SP

Um morador de Valentim Gentil morreu de forma trágica em um acidente de trânsito ocorrido na noite desta quarta-feira, dia 22, no município de .

O valentimgentilense Anderson Soares, 39 anos de idade, foi vítima de um acidente de carro e morreu após ser atingido frontalmente por outro veículo na rodovia Altino Arantes, próximo ao KM 91, sentido Morro Agudo/SP a Orlândia.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br policiais militares rodoviários foram acionados para atendimento a uma ocorrência de acidente envolvendo dois veículos e um caminhão.

De acordo com a ocorrência policial, a PM Rodoviária foi acionada via base operacional de Orlândia, para comparecer no local dos fatos para atendimento de ocorrência versando sobre acidente de trânsito com vítima fatal. O acidente envolveu um caminhão, um veículo JETTA e um FIAT/FIORINO – conduzido por Anderson, que estava tombado além do acostamento na pista oeste, sendo que o motorista encontrava-se em óbito pelo local.

O motorista do JETTA foi socorrido pela equipe do SAMU para a Santa Casa de Orlândia, já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O motorista do caminhão trafegava na rodovia Altino Arantes, próximo ao KM 91, sentido Morro Agudo/SP a Orlândia. Logo atrás do caminhão vinha o veículo JETTA, que, por motivos ainda a serem esclarecidos colidiu com a barra de segurança do caminhão, fazendo com que o motorista do veículo perdesse o controle da direção, vindo a desviar para a faixa de

rolamento contrária, momento em que, colidiu frontalmente com o Fiorino, conduzido pelo morador de Valentim Gentil. Anderson Soares era casado e deixa três filhos.

O seu corpo foi sepultado na manhã desta quinta-feira, 23, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Reportagem: Votunews