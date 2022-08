Morador de rua é assassinado a tiros em avenida de Rio Preto

A Polícia Civil de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, vai investigar o assassinato de um morador em situação de rua, que aconteceu na noite da última segunda-feira (8), na avenida José Munia, no Jardim Redentor.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, Jonas Miranda de Oliveira Júnior, de 30 anos, morava com a mulher em um barraco improvisado no local. Por volta das 19h30, os dois estavam sentados no canteiro central quando uma moto ocupada por dois homens se aproximou.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a garupa da motocicleta desceu da moto e gritou: “Não põe a mão não, não põe a mão não”, atirou duas vezes contra a vítima e fugiu com o comparsa.

Jonas foi atingido no pescoço. A Polícia Militar chegou no local e encontrou o homem respirando, mas inconsciente. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

Para a PM, a companheira de Jonas informou que ele tinha dívidas de drogas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic).

Discussão

Nesta segunda-feira (9), a Prefeitura de Rio Preto realiza uma reunião para discutir a situação dos moradores em situação de rua na cidade. A pauta tem sido abordada insistentemente pelos empresários e comerciantes da área central do município, devido ao número de pessoas em situação de rua que ocupam o local, além das diversas ocorrências de furtos e violência.

O encontro terá a participação de comerciantes, representantes do Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, vereadores, Acirp e secretários.

SBT Interior