Morador de Guarani d´Oeste morre em acidente em rodovia

Um grave acidente aconteceu na noite de sábado, 12, na Rodovia Percy Waldir Semeghini, entre Guarani d’Oeste e Ouroeste. A colisão resultou na morte de Ricardo de Melo Toledo, de 41 anos, conhecido como “Ricardinho”, que era um morador de Guarani d’Oeste e parte de uma família tradicional da região.

De acordo com as informações, Ricardo dirigia um carro VW/FOX prata no sentido de Guarani d’Oeste para Ouroeste quando, por razões que ainda estão sendo investigadas, perdeu o controle e capotou o veículo.

Equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado ao Hospital Municipal João Velloso em Ouroeste para tratamento e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Fernandópolis, onde faleceu na madrugada seguinte.

Ricardo era filho da ex-vereadora Arminda de Melo Toledo, que já faleceu e dá nome ao plenário da Câmara Municipal de Guarani d’Oeste. O velório está sendo realizado na cidade, e o sepultamento está programado para o final da tarde. A comunidade está unida em luto e expressa suas condolências à família enlutada.