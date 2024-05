PERDA: falece a senhora Helena Martins Gonçalves, aos 87 anos de idade

PERCom pesar, informamos o falecimento da senhora Helena Martins Gonçalves, aos 87 anos, na última terça-feira (7) devido a complicações respiratórias. Helena residia no bairro Jardim dos Pinheiros, em Votuporanga. 😔

Deixa um legado de amor e dedicação, sendo lembrada com carinho por suas filhas Vilma, Elizabete, Sueli, Marlene, Fabiana Cristina e Eliana Patrícia, e seus genros Benedito, José, Sandro, Élcio, Zezinho, Cláudio, Renan e Laércio, além dos irmãos José, Antônio e Dolores. 🕊️

Seu velório foi realizado nesta quarta-feira (😢, no Velório Municipal, seguido do sepultamento no mesmo dia (😢, às 14h30, no Cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga. Que sua alma descanse em paz. 🌹

