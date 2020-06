Morador de Goiás morre em acidente na rodovia Euclides da Cunha em Ecatu

O Corpo de Bombeiros de Tanabi foi acionado por volta da 1 hora da manhã, desta sexta-feira, para atendimento de uma ocorrência de um capotamento ocorrido na rodovia Euclides da Cunha – SP 320 km, próximo a Ecatú.

O condutor do veículo J.H.A.S, morador do estado de Goiais foi lançado para fora do veículo e apresentava lesões graves, sendo socorrido ao hospital de Cosmorama. A sua morte foi confirmada instantes após o acidente. A passageira P.F.O. moradora de Caculé, estado da Bahia apresentava ferimentos leves e socorrida ao hospital de Tanabi.

