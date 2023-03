Morador de General Salgado é a vítima fatal de acidente no trevo de Floreal

Um grave acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha – km 524 – próximo ao trevo de Floreal matou um motociclista na tarde desta sexta-feira, dia 3.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o acidente aconteceu por volta das 16 horas, desta sexta-feira, e envolveu um carro e uma motocicleta na rodovia Feliciano Sales Cunha.

O trabalhador de uma usina identificado domo José Carneiro da Silva, 43 anos de idade, morreu carbonizado. Ele era morador de General Salgado.

Unidades de Resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o caminhão auto-bomba salvamento do Corpo de Bombeiros de Voutporanga estiveram no local. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves, sendo socorrido por uma ambulância ao pronto socorro do hospital de Nhandeara.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

Foto/Reportagem: Votunews