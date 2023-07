MORADOR DE FERNANDÓPOLIS É PRESO POR MAUS-TRATOS A ANIMAIS

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental foram acionados pelo Centro de Controle de Zoonoses do município de Fernandópolis para atendimento de ocorrência referente à prática de maus-tratos em animais domésticos em uma residência.

No local, durante vistoria no quintal e dentro da residência, os quais estavam insalubres, com fezes de animais, objetos aleatórios jogados e empilhados. Foram encontrados cinco cães sem raça definida, todos infestados de pulgas, com sinais de doença de pele, secreção ocular, sem comida, uma vasilha com pouca água e sem proteção contra o tempo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao morador e ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária do município, permanecendo a disposição da Justiça.

Administrativamente, o autor foi autuado em R$ 15.000,00.

Os animais foram recolhidos e depositados em um local apropriado onde vão receber os devidos cuidados para recuperação.