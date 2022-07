Monte Aprazível entra no clima do rodeio com cavalgada e queima do alho neste domingo

Monte Aprazível se prepara para voltar a viver as emoções de uma festa de peão. Neste domingo (31), a cidade entra no clima do rodeio com a tradicional cavalgada e queima do alho. O evento, que é organizado pelo Clube dos 22 em parceria com o Sindicato Rural de Monte Aprazível, tem entrada franca.

A saída dos cavaleiros será às 9 horas da manhã, no recinto. Eles irão desfilar pelas principais ruas e avenidas de Monte Aprazível e depois se dirigir à chácara do Odácio, na entrada da cidade. Às 11h30 serão apresentadas as rainhas do rodeio e vai acontecer a coletiva de imprensa do Monte Aprazível Rodeio Festival.

Na sequência, a Comitiva Água do Peão, de Mirassol, do comissário Milton Liso, vai servir a queima do alho – pratos serão vendidos no local por R$ 20 e também haverá venda de espetinhos de carne. As duplas sertanejas Jhony Chaves & Rodolfo e Léo Araújo & Cristiano irão animar a tarde, que também terá apresentação do DJ Matheus Ibraim.

O Monte Aprazível Rodeio Festival vai acontecer de 10 a 13 de agosto, com shows das duplas João Bosco & Vinicius (dia 10, quarta-feira) e Clayton & Romáro (dia 11, quinta-feira), do cantor Leonardo (dia 12, sexta-feira) e da dupla Cesar Menotti & Fabiano (dia 13, sábado).

Outra grande atração da festa será a Copa Wrangler Ekip Rozeta de montarias em touros e cavalos (Cutiano), um dos mais importantes campeonatos do País. No sábado do evento, também haverá a Prova dos Três Tambores e um Desafio do Bem em prol à Santa Casa de Monte Aprazível.

Graças a uma parceria com a Prefeitura de Monte Aprazível, e com apoio da Câmara Municipal, a festa terá entrada franca todas as noites. Camarotes podem ser adquiridos a partir de R$ 110 na Loja do Fadula (Monte Aprazível), na Campolina (Rio Preto), no Rodeio Country (Mirassol) ou na Donna Bijou (Tanabi). Há também a opção de compra on-line, pelo site da JV Ingressos.

Outras informações sobre o Monte Aprazível Rodeio Festival podem ser obtidas pelos telefones (17) 98123-0101 e (17) 99150-5866.